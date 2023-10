Brennender Laster auf A5 bei Karlsruhe: Unfall am Stauende

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zuerst fuhr ein 52-jähriger Lasterfahrer nahe der Baustelle am Autobahndreieck Karlsruhe gegen einen Fahrbahnteiler. Zunächst hieß es, das Fahrzeug sei gegen die Leitplanke gefahren. Den Angaben nach fing das Fahrzeug anschließend Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Unfallursache war vorerst unklar. Die A8 war in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt, die A5 kurzzeitig in beide Richtungen. Den Angaben nach hatten sich dadurch lange Staus gebildet.

Am Stauende auf der A5 bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) ist kurz darauf ein weiterer Lastwagen auf ein Fahrzeug aufgefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.