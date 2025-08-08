Brennender Gegenstand auf Polizisten geworfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen brennenden Gegenstand hat ein Mensch aus einer Wohnung in Pforzheim in Richtung von Polizisten geworfen. Aus der Wohnung dringe Rauch nach außen, sagte ein Polizeisprecher. »Die Person verlässt das Objekt aktuell nicht«, hieß es zunächst.

Einige Minuten später konnte das erste Obergeschoss geräumt werden. Für weitere Geschosse werde dies vorbereitet, informierte die Polizei über einen WhatsApp-Kanal. Im zweiten Obergeschoss hätten die Polizisten zwei Menschen vorläufig festgenommen. »Eine Person leistete hierbei Widerstand.« Die Polizei informierte auch über die Plattform X über den Vorfall.

Worum es sich bei dem Gegenstand handelte, war zunächst unklar. Einsatzkräfte wurden den Angaben zufolge dadurch nicht verletzt.