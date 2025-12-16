Brennende Waschmaschinen machen Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Der Brand mehrerer Waschmaschinen und Trockner hat ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar gemacht. (Symbolbild)

Ein Mehrfamilienhaus in Ravensburg ist durch den Brand mehrerer Waschmaschinen und Trockner unbewohnbar geworden. Die im Keller stehenden Elektrogeräte hatten sich wohl aufgrund eines technischen Defekts entzündet, wie die Polizei mitteilte. Die genaue Brandursache sei bislang aber nicht abschließend geklärt.

Zwei Menschen erlitten demnach Rauchgasvergiftungen, eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Durch die starke Rauchentwicklung ist das Wohnhaus nach Angaben der Polizei trotz des gelöschten Brands nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner hätten sich selbstständig um eine Ersatzunterkunft gekümmert.