Brennende Lagerhalle - zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Kreis Ludwigsburg stand eine Lagerhalle im Vollbrand. Der Brand sei großteils gelöscht, sagt die Polizei. Die Ursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr ist bei einem Brand einer Lagerhalle in Oberstenfeld im Einsatz. Foto: Andreas Rosar/DPA
Eine brennende Lagerhalle hat in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) nach Angaben der Polizei einen Einsatz mit zahlreichen Kräften ausgelöst. Die Lagerhalle habe sich im Vollbrand befunden. Ein Großteil sei mittlerweile gelöscht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagnachmittag auf Anfrage. Zwischenzeitlich sei eine große dunkle Rauchsäule zu sehen gewesen. 

Bei der Lagerhalle handele es sich um eine Mehrzweckhalle. Zur Brandursache konnte der Sprecher noch nichts sagen. Auch zum entstandenen Schaden konnte er noch keine Angaben machen. Die Einsatzkräfte hätten das Gebäude bislang nicht betreten können.

