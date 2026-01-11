Brennende Lagerhalle - zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine brennende Lagerhalle hat in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) nach Angaben der Polizei einen Einsatz mit zahlreichen Kräften ausgelöst. Die Lagerhalle habe sich im Vollbrand befunden. Ein Großteil sei mittlerweile gelöscht, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagnachmittag auf Anfrage. Zwischenzeitlich sei eine große dunkle Rauchsäule zu sehen gewesen.

Bei der Lagerhalle handele es sich um eine Mehrzweckhalle. Zur Brandursache konnte der Sprecher noch nichts sagen. Auch zum entstandenen Schaden konnte er noch keine Angaben machen. Die Einsatzkräfte hätten das Gebäude bislang nicht betreten können.