Braunschweig lässt Szabó und Sanoussy Ba ziehen

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Abwehrspieler Sanoussy Ba an Drittligist Waldhof Mannheim verliehen. Das teilten die Niedersachsen drei Tage vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit. Auch Stürmer Levente Szabó verlässt die Eintracht. Er spielt künftig für den polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin.

»Sanoussy benötigt in seinem noch jungen Alter Spielpraxis auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen zu können. Dies konnten wir ihm in Braunschweig derzeit nicht garantieren«, wurde Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zitiert.

Der 22 Jahre alte rechte Verteidiger kam in dieser Saison bisher nur zu einem kurzen Einsatz in der 2. Liga. Zudem stand er gegen den VfB Stuttgart in der ersten Runde des DFB-Pokalspiels, das der Club im Elfmeterschießen unterlag, auf dem Platz.

Levente Szabó wechselt von Braunschweig nach Polen. (Archivbild)

Szabó geht nach anderthalb Jahren

Nach anderthalb Jahren in der Löwenstadt und 42 Pflichtspieleinsätzen für die Eintracht ist das Kapitel Braunschweig für Szabó beendet. Der 26-Jährige war dabei sechsmal erfolgreich und leistete vier Assists.

»Bei uns waren die Einsatzzeiten für ihn bereits in der Hinrunde überschaubar, an dieser Situation hätte sich auch in den kommenden Monaten wenig verändert. Daher freuen wir uns, dass wir eine gute Lösung für alle Parteien gefunden haben«, sagte Kessel.