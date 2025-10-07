Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Bratsche in Bahn verschwunden – Polizei vermutet Diebstahl

Ein Musiker vergisst in der Bahn seine Bratsche – und die taucht nicht wieder auf. Das Instrument fehlt seit einiger Zeit. Es gibt einen Verdacht.

S-Bahn Stuttgart Symbolbild
Ein wertvolles Instrument ist verschwunden. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/DPA
Ein wertvolles Instrument ist verschwunden. (Symbolfoto)
Foto: Sebastian Gollnow/DPA

Eine in einem Zug vergessene wertvolle Bratsche ist seit dem 25. September verschwunden, die Bundespolizei geht von einem Diebstahl aus. Das Instrument aus dem 18. Jahrhundert wurde in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Zuffenhausen zurückgelassen. 

Ein 63 Jahre alter Reisender hatte seinen Bratschenkoffer demnach in der Gepäckablage abgestellt. Neben dem Instrument befanden sich vier hochwertige Bögen in dem Koffer. Nachdem die S-Bahn beim Halt in Zuffenhausen nicht weiter fuhr, verließ der 63-Jährige die Bahn. Dabei vergaß er den Koffer in der Ablage. 

Das vergessene Gepäck sei in keinem Fundbüro abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Deswegen werde wegen Diebstahls ermittelt. Der Wert der vermissten Gegenstände liegt demnach im niedrigen fünfstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:251007-930-132509/1