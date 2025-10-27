Brandserie in Bruchsal - Autos und Gartenhütte betroffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Autos sind in Bruchsal im Kreis Karlsruhe aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Wie die Feuerwehr berichtete, griffen die Flammen auf das Dach eines Gebäudes im Stadtteil Heidelsheim über. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden.

In Bruchsal brannten in der Nacht zum Montag an einem anderen Ort zudem mehrere Holzstapel und später eine Gartenhütte. Während bei der örtlichen Feuerwehr auf Anfrage Brandstiftung als Hintergrund für die Brandserie vermutet wurde, äußerte sich die Polizei mit Hinweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht zu dieser Annahme. Zuvor berichtete die Tageszeitung »Badische Neueste Nachrichten«.