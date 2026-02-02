Brandmelder ausgelöst: Einkaufscenter gleich zweimal geräumt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Einkaufscenter in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ist am Samstag gleich zweimal geräumt worden. Es seien von mindestens einem Täter wohl absichtlich nacheinander zwei verschiedene Brandmelder ausgelöst worden, was zu den Räumungen führte, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr war beide Male mit einem Großaufgebot vor Ort.

Neben dieser sei auch die Polizei und Bundespolizei im Einsatz gewesen. Dadurch seien der sowohl der Auto- als auch der S-Bahn-Verkehr beeinträchtigt worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen. Man suche auch nach Zeugen, die verdächtige Menschen im Einkaufscenter wahrgenommen haben und Hinweise geben können.