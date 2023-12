Brandanschlag auf Ulmer Synagoge: Prozess beginnt

Ermittler der Polizei sammeln Beweise an der Synagoge in Ulm.

Vor mehr als zwei Jahren hat ein Mann die Außenwand der Ulmer Synagoge angezündet. Verletzte gab es bei dem Brandanschlag nicht, aber es entstand Sachschaden. Am Donnerstag (8.30 Uhr) beginnt vor dem Ulmer Landgericht der Prozess gegen den tatverdächtigen Türken, unter anderem wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Der Mann war nach dem Anschlag laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft zunächst in die Türkei geflüchtet.

Bei der Anklageerhebung im September teilte die Staatsanwaltschaft mit, der 47-Jährige habe im Juni 2021 aus mutmaßlich antisemitischen Motiven Benzin entlang einer Wand der Synagoge verteilt und mit einem Feuerzeug entzündet. In dem Gebäude waren zum Tatzeitpunkt keine Menschen. An der Fassade entstanden Brandflecken, Ruß verunreinigte ein Fenster.

Nach dem Anschlag fahndeten die Ermittler öffentlich mit Bildern nach dem Täter und konnten ihn so identifizieren. Der Mann flüchtete in die Türkei. Weil diese wie Deutschland eigene Staatsbürger nicht ausliefert, waren die rechtlichen Mittel der Ermittler zur Strafverfolgung zunächst ausgeschöpft. Doch als der Verdächtige Anfang Juli 2023 über den Stuttgarter Flughafen wieder nach Deutschland einreiste, wurde er festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Vor der Tat lebte er nach Erkenntnissen der Ermittler in Ulm.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ist nach eigenen Angaben für Fälle wie diese zuständig, in denen es um Straftaten von herausgehobener Bedeutung im öffentlichen Raum geht und es einen Verdacht auf einen extremistischen Hintergrund gibt.

Politiker hatten den Anschlag verurteilt und einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen angekündigt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte die Attacke als »niederträchtig« verurteilt.

Angesetzt für den Prozess sind vier Verhandlungstermine, ein Urteil könnte Ende Januar fallen.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft