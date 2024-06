Aktuell Land

Brand von Wohnhaus im Ortenaukreis

In einem Wohnhaus in Renchen (Ortenaukreis) ist am Montagmittag ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen verletzt. Laut einer Sprecherin erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung, eine zweite einen Schock. Außerdem wurden den Angaben nach zwei Kinder vorsorglich untersucht.