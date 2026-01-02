Brand von Laster auf der A6 behindert Verkehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand eines Lasters auf der Autobahn 6 bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist in Richtung Nürnberg derzeit nur die linke Spur zu befahren. Eine Umleitung sei eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr ist noch vor Ort.

Der Lastwagen war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Fahrer habe versucht, das Feuer selbst zu löschen, sagte der Sprecher. Vorsorglich sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob er sich verletzt habe, ist dem Sprecher zufolge noch unklar. Kurzzeitig war die A6 demnach in beide Richtungen komplett gesperrt.