Brand: Unterkunft war laut Gemeinde in sehr gutem Zustand

Nach einem Brand an einer Ferienunterkunft im Elsass mit mindestens neun Toten hat ein Sprecher der Gemeinde versichert, das Haus sei in sehr gutem Zustand gewesen. »Wir kennen diese Herberge«, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Wintzenheim, Daniel Leroy, am Mittwoch. »Diese Unterkunft hat sehr gut funktioniert und keine Probleme gemacht.« Vertreter der Gemeinde bei Colmar, in der Nähe von Deutschland, hätten das Haus von innen gesehen. Alles sei renoviert und in »perfektem Zustand« gewesen. Die genauen Gründe für den Ausbruch des Feuers kenne man noch nicht.