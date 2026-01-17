Brand nach chemischer Reaktion auf Firmengelände

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einem Firmengelände in Edingen-Neckarhausen hat eine chemische Reaktion zu einem Brand geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ersten Ermittlungen zufolge ein mit Wasserstoffperoxid gefüllter Tank auf einem Gefahrgut-Auflieger durch einen Gabelstapler beschädigt. Zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen durch Atemwegsreizungen. Der Brand ist seit etwa 3.00 Uhr weitgehend unter Kontrolle. Die Feuerwehr ist mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Schaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.