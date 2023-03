Aktuell Land

Brand mit Toten: Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Nach dem Tod zweier Menschen und dem Brand einer Wohnung in Stuttgart soll ein festgenommener Mann am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Es sei mit einer Entscheidung am frühen Nachmittag zu rechnen, sagte ein Polizeisprecher. Weil Zeugen nicht beeinflusst werden sollen, halten sich Polizei und Staatsanwaltschaft weiter deutlich zurück. Unklar bleibt daher, ob der tatverdächtige 45 Jahre alte Mann, den die Polizei am Dienstag vor einem Haus mit der brennenden Wohnung gestellt hatte, für den Tod der zwei Menschen verantwortlich ist.