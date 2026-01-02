Brand mit Totem in Lenzkirch - Feuerwerk wohl keine Ursache

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Wohnungsbrand im südbadischen Lenzkirch, bei dem an Silvester ein Toter gefunden wurde, ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler nicht auf Feuerwerk zurückzuführen. »Hinweise auf Fremdverschulden oder auf eine gezielte Brandlegung haben sich bislang nicht ergeben«, teilte die Polizei mit. »Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.«

Starke Rauchentwicklung

Als die Feuerwehr am Mittwoch gegen 6.00 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ausrückte, fanden die Einsatzkräfte laut Mitteilung einen 68-Jährigen leblos in der Wohnung. Ermittelt werden muss den Angaben nach noch, warum der Schwelbrand in der Wohnung des Mannes ausgebrochen war. Es habe starke Rauchentwicklung gegeben.

Weitere Bewohner des Hauses wurden laut Polizei nicht verletzt. »Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.« Das Innenministerium hatte schon am Donnerstag über den Toten berichtet.

Ursache von Brand in Bonndorf ebenfalls offen

Offen ist laut einem Polizeisprecher auch noch die genaue Brandursache in Bonndorf im Schwarzwald (Landkreis Waldshut). Dort war nach früheren Angaben am Silvesterabend ein Mann bei Löscharbeiten leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Das Feuer sei gegen 21.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Bereich eines Balkons ausgebrochen. Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, kann es dem Sprecher zufolge noch eine Weile dauern.