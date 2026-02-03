Brand in Wohnung in Weinheim - Feuerwehr holt tote Frau aus Gebäude

Nach einem Brand in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) holt die Feuerwehr eine tote Frau aus einem Wohngebäude.

Beim Löschen eines Brandes in einer Wohnung in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Feuerwehr eine tote Frau entdeckt. Einsatzkräfte hätten die Frau noch aus dem Gebäude geholt, der Rettungsdienst habe dann allerdings ihren Tod festgestellt, sagte Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Das Alter der Frau war zunächst nicht bekannt. »Wir gehen stark davon aus, dass es sich um die Bewohnerin der Wohnung handelt«, sagte Mittelbach.

Sonst sei niemand verletzt worden. Fünf weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses hätten das Gebäude selbstständig verlassen können. Der Rettungsdienst habe alle vorsorglich überprüft. Sie hätten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Notfallseelsorger würden sich weiterhin um Angehörige und Bewohner kümmern.

Schaden von schätzungsweise mindestens 100.000 Euro

Die Ursache des Feuers sei noch unklar, die Polizei habe die Ermittlungen übernommen. Den Schaden schätze er auf mindestens 100.000 Euro, sagte Mittelbach. Die Brandwohnung sei unbewohnbar.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte zunächst nur, dass es gebrannt hatte. Weitere Angaben machte er nicht.

Nachbarn hätten gegen 4.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, weil sie Feuerschein wahrgenommen hätten, sagte Mittelbach. 28 Feuerwehrmänner und -Frauen seien mit fünf Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Nach rund zwei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen.