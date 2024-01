Aktuell Land

Zwei Tote nach Brand eines Wohnhauses in Ladenburg

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) sind am Mittwochmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Details zu den Opfern, die nur noch tot aus dem in Flammen stehenden Gebäude geborgen werden konnten, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Eine weitere Person wurde verletzt - wie schwer, war ebenfalls nicht bekannt. Zur Brandursache und Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden, wie eine Polizeisprecherin weiter sagte. Das Feuer, das auch auf den Dachstuhl übergegriffen hatte, sei noch nicht gelöscht. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Morgen weiter vor Ort.