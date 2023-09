Aktuell Land

Brand in siebenstöckigem Wohnhaus: Polizei räumt

In einem Mehrfamilienhaus in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Im oberen Stockwerk des siebenstöckigen Gebäudes habe sich Rauch entwickelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Stockwerke übergreifen. Der Brand konnte schließlich gelöscht werden. Die Ursache blieb allerdings vorerst unklar. Dem Sprecher zufolge könnte das Feuer möglicherweise in einer unbewohnten Wohnung ausgebrochen sein.