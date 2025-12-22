Brand in Mehrfamilienhaus – Sieben Verletzte in Furtwangen

In einem Mehrfamilienhaus gab es bei einem Brand zahlreiche Verletzte. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sieben Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) verletzt worden - davon ein Mensch schwer. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher weiter.

Unter den Verletzten seien Hausanwohner und auch Passanten, die helfen wollten. Um wie viele jeweils sich handelt, konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Ursache des Brandes sei nicht bekannt.

Laut dem »Schwarzwälder Boten« setzte die Feuerwehr auch eine Drehleiter ein. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes wurde die Innenstadt von Furtwangen für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt.