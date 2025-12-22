Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Brand in Mehrfamilienhaus – Sieben Verletzte in Furtwangen

Wegen eines Feuers in Furtwangen muss die Innenstadt kurzzeitig gesperrt werden. Unter den Verletzten sind Bewohner und Helfer – einer von ihnen erlitt schwere Verletzungen.

In einem Mehrfamilienhaus gab es bei einem Brand zahlreiche Verletzte. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Sieben Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) verletzt worden - davon ein Mensch schwer. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher weiter. 

Unter den Verletzten seien Hausanwohner und auch Passanten, die helfen wollten. Um wie viele jeweils sich handelt, konnte die Polizei nicht mitteilen. Die Ursache des Brandes sei nicht bekannt. 

Laut dem »Schwarzwälder Boten« setzte die Feuerwehr auch eine Drehleiter ein. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes wurde die Innenstadt von Furtwangen für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt.

