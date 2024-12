Brand in Mehrfamilienhaus - Hoher Schaden befürchtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Altbach (Kreis Esslingen) ist ein hoher Schaden entstanden. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Morgen in einer Wohnung des Hauses ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Bewohner mussten demnach das Haus verlassen. Insgesamt seien 16 Menschen dort gemeldet. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere Hunderttausend Euro.

Zu möglichen Verletzten konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Die Ursache für den Brand war ebenfalls noch unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.