Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet 16 Menschen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus haben Feuerwehrleute 16 Menschen aus dem stark verrauchten Gebäude gebracht. Laut der Polizei kam ein Mensch zur Untersuchung ins Krankenhaus, bei dem der Verdacht einer Rauchgasvergiftung besteht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das ersten Erkenntnissen nach am Mittag im Erdgeschoss ausgebrochen war. Die Ursache war ebenso wie die Schadenshöhe zunächst unklar. Das Haus war laut Polizei zunächst nicht bewohnbar.