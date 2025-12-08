Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet 16 Menschen

In Mannheim bricht ein Feuer in einem Wohngebäude aus. Die Feuerwehr löscht den Brand und kommt den Bewohnern zu Hilfe.

Feuerwehr Symbolbild
Bei einem Brand in Mannheim sind zwei Menschen verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/DPA
Bei einem Brand in Mannheim sind zwei Menschen verletzt worden. (Symbolbild)
Foto: Sven Hoppe/DPA

Bei einem Brand in einem Mannheimer Mehrfamilienhaus haben Feuerwehrleute 16 Menschen aus dem stark verrauchten Gebäude gebracht. Laut der Polizei kam ein Mensch zur Untersuchung ins Krankenhaus, bei dem der Verdacht einer Rauchgasvergiftung besteht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das ersten Erkenntnissen nach am Mittag im Erdgeschoss ausgebrochen war. Die Ursache war ebenso wie die Schadenshöhe zunächst unklar. Das Haus war laut Polizei zunächst nicht bewohnbar.

