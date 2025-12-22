Brand in Mehrfamilienhaus – Acht Verletzte in Furtwangen

In einem Mehrfamilienhaus gab es bei einem Brand zahlreiche Verletzte.

Acht Menschen sind beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) verletzt worden - davon einer schwer. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Das Feuer sei unter Kontrolle, sagte ein Polizeisprecher weiter.

Unter den Verletzten seien Hausbewohner und auch Passanten, die ihnen beim Verlassen des Gebäudes helfen wollten. Der Brand hatte sich den Angaben nach vom Keller aus im Haus ausgebreitet. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt.

Laut dem »Schwarzwälder Boten« setzte die Feuerwehr auch eine Drehleiter ein. Aufgrund des umfangreichen Einsatzes wurde die Innenstadt von Furtwangen für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt.