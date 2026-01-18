Brand in Müllcontainer greift auf Wohnmobil und Carport über

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von einem Papiermüllcontainer hat ein Feuer in Nagold (Kreis Calw) auf ein Wohnmobil und ein Carport übergegriffen. Auch die angrenzenden Häuser wurden beschädigt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler entstand ein Schaden von etwa 300.000 bis 400.000 Euro. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ob die rechts und links angrenzenden Häuser weiter bewohnbar sind, werde überprüft. Warum das Feuer in der Papiermülltonne ausbrach, war zunächst unklar.