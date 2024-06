Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Brand einer Lagerhalle in Stuttgart hat am Donnerstag für eine große und sichtbare Rauchsäule gesorgt. Das Feuer sei in der Halle im Stadtbezirk Zuffenhausen aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Es sei nicht das Werksgelände des Autobauers Porsche betroffen. Nähere Hintergründe waren zunächst unklar. Auch Angaben zum möglichen Schaden konnte eine Polizeisprecherin noch nicht machen.