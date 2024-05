Aktuell Land

Brand in Klinik: Pfleger greifen zum Feuerlöscher

In einem Patientenzimmer eines Stuttgarter Krankenhauses ist ein Feuer ausgebrochen. Die Pflegekräfte brachten mehrere Patienten in Sicherheit, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Ob jemand verletzt wurde, war zunächst unklar. Einige Patienten wurden auf einer anderen Station auf mögliche Verletzungen untersucht.