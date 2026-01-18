Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Brand in Kinderzimmer - 500.000 Euro Schaden

Die Familie konnte die Wohnung im Erdgeschoss noch rechtzeitig verlassen. Ein anderer Bewohner verletzte sich auf dem Weg nach draußen. Die Brandursache ist noch unklar.

Brand in Mehrfamilienhaus in Metzingen
Der Feuerwehreinsatz in dem Mehrfamilienhaus dauerte bis zum Nachmittag. Foto: Andreas Rosar/DPA
Der Feuerwehreinsatz in dem Mehrfamilienhaus dauerte bis zum Nachmittag.
Foto: Andreas Rosar/DPA

In einem Kinderzimmer im Kreis Reutlingen ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei dauerten die Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus in Metzingen mehrere Stunden, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge konnten die 36-jährige Bewohnerin und ihre Kinder im Alter von einem und drei Jahren die Erdgeschosswohnung selbst verlassen. 

Ein 55-Jähriger, der in einer Obergeschosswohnung lebt, habe sich leicht verletzt, als er eine Fensterscheibe einschlug, um nach draußen zu gelangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Auch die 36-jährige Mutter und eine weitere Bewohnerin seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Warum es in dem Kinderzimmer brannte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

