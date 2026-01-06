Brand in Karlsruhe – Zwei Verletzte und Wohnung unbewohnbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einem Hinterhaus in Karlsruhe sind zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer hatte auf einer Veranda begonnen und war bereits auf den Dachbereich übergegriffen, sodass die Bewohner ihre Wohnung nicht mehr selbst verlassen konnten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Feuerwehr rettete die Bewohner sowie eine Katze aus dem Gebäude und löschte die Flammen mit mehreren Trupps unter Atemschutz. Da sich das Feuer auch unter der Fassade und im Dach ausgebreitet hatte, mussten Teile des Gebäudes geöffnet werden, um Glutnester zu bekämpfen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Der Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ursache des Brandes ist laut Polizei noch unklar.