Bei einem Brand in Fellbach ist eine Person verletzt worden. (Symbolbild)

Bei einem Brand in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein 40-jähriger Mann leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Morgen in einer Gaststätte aus. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Der Verletzte kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich.