Brand in Friedrichshafen - Autos werden umgeleitet

Starker Rauch im Stadtgebiet: Wegen eines Brandes sollen Anwohner achtgeben - und Autofahrer im Feierabendverkehr Umwege einplanen.

In Friedrichshafen brennt eine Halle auf einem ehemaligen Tankstellengelände. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
In Friedrichshafen brennt eine Halle auf einem ehemaligen Tankstellengelände. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Verkehrsteilnehmer und Anwohner müssen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) wegen eines Feuers achtgeben: Auf einem ehemaligen Tankstellengelände ist laut Polizei eine Halle in Brand geraten. Tanks seien dort nicht mehr in Betrieb, aber es bilde sich starker Rauch, sagte eine Polizeisprecherin. 

Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich Charlottenstraße umfahren. Wegen des Löscheinsatzes kam es dort zu Sperrungen. Verletzte gab es wohl nicht.

