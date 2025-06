Brand in Entsorgungsbetrieb: Große Rauchsäule über Kehl

Bitte aktivieren Sie Javascript

In einem Entsorgungsbetrieb in Kehl (Ortenaukreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Eine große Rauchsäule steht über dem Industriegebiet und zieht in Richtung Hafen, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute versuchen derzeit, ein Übergreifen der Flammen auf eine Fabrikhalle zu verhindern.

Das Industriegebiet sei weiträumig abgesperrt, hieß es. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.