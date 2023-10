Aktuell Land

Brand in einer Halle eines Entsorgungszentrums

In einer Halle eines Entsorgungszentrums für Altpapier, Kunststoffe und Metall in Kirchheim am Neckar ist bei einem Brand hoher Sachschaden entstanden. Er wird auf eine sechsstellige Höhe geschätzt, wie die Polizei Ludwigsburg in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Die Ursache für den Brand war unklar. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Dienstagmorgen noch an. Anwohnern wurde geraten, die Fenster aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.