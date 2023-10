Aktuell Land

Brand in Autohaus: Mehrere hunderttausend Euro Schaden

Der Brand in einem Autohaus in Reutlingen hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren der Feuerwehr nachts Flammen und Rauch aus der Werkstatt des Autohauses gemeldet worden. Diese seien ersten Erkenntnisse nach von der Lackiererei ausgegangen, hieß es weiter. Sieben Fahrzeuge seien beschädigt worden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Was genau das Feuer in der Nacht zum Dienstag auslöste, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache auf und sperrte um den Brandort großräumig ab.