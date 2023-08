Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr hatte es in der Ferienunterkunft in Wintzenheim etwa 50 Kilometer von Freiburg entfernt ein Feuer gegeben. Zu dem Zeitpunkt hielten sich zwei Gruppen mit behinderten Menschen in dem Haus auf. 17 Menschen konnten sich retten. Die meisten von ihnen hatten sich im Erdgeschoss aufgehalten. Elf Menschen starben, eine Person wurde verletzt.

