Aktuell Land

Brand: Identität der Toten weiter unklar

Bei dem Brand im badischen Gernsbach mit drei Toten hat es am Samstag keine neuen Erkenntnisse zur Identität der Opfer gegeben. Das teilte die Polizei am Samstag auf Anfrage mit. Es wird aber vermutet, dass es sich um die drei Jungen im Alter von 4,8 und 14 Jahren handelt, die nach dem Feuer vermisst wurden. Diese waren auch am Samstag weiterhin vermisst.