Brand bei der Feuerwehr – 120.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Feuerwehrhauses in Rottenburg (Kreis Tübingen) ist ein Schaden von mindestens 120.000 Euro entstanden. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einem technischen Defekt an einem Kompressor aus, der an ein Einsatzfahrzeug im Gebäude angeschlossen war, wie es von der Feuerwehr hieß. Der Brand sei von den dortigen Feuerwehrleuten bemerkt worden, diese hätten daraufhin die Leitstelle informiert. Die Flammen konnten den Angaben zufolge rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Verletzt wurde demnach niemand.

Das betroffene Feuerwehrhaus falle durch den Brand zwar aus, sagte ein Feuerwehrsprecher. Allerdings wolle man die Kräfte nun in anderen Abteilungen in der Stadt unterbringen. Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in Rottenburg habe der Brand somit kaum.