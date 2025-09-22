Brand auf Recyclinghof - Bundesstraße wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Brand auf einem Recyclinghof ist die Bundesstraße 10 bei Mühlacker (Enzkreis) wieder frei. In der Nacht war dort Elektroschrott in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die B10 bis etwa 7.00 Uhr gesperrt.

Am Morgen dauerten die Löschmaßnahmen der Feuerwehr weiter an. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Per Warn-App wurde die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache sowie die Höhe des Schadens blieben zunächst unklar.