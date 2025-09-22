Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Brand auf Recyclinghof - Bundesstraße gesperrt

Große Rauchwolken steigen bei Mühlacker in den Himmel. Auf einem Recyclinghof ist ein Feuer ausgebrochen. Warum das auch Auswirkungen auf den Autoverkehr hat.

Feuerwehrleute löschen den Brand auf einem Recyclinghof. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Auf einem Recyclinghof in Mühlacker (Enzkreis) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die angrenzende Bundesstraße 10 gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Diese werde nach Einschätzung eines Sprechers noch bis in die Morgenstunden andauern. 

Feuerwehrleute versuchen derzeit, die Flammen zu löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Was genau auf dem Recyclinghof brennt sowie die Ursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.

