Boyd schießt Waldhof zum Sieg vor Saison-Rekordkulisse

Vor der Saison-Rekordkulisse hat der SV Waldhof Mannheim einen Heimsieg gefeiert. Am Samstag besiegten die Mannheimer den SV Wehen Wiesbaden 1:0 (0:0). Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und schwierigen Platzverhältnissen war Terrence Boyd bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison der umjubelte Torschütze (70.). 17 406 Zuschauer kamen ins Carl-Benz-Stadion, 10.000 Freikarten waren vergeben worden.

Waldhofs Trainer Luc Holtz musste im Vergleich zum 1:2 in Duisburg aufgrund von Verletzungen und Erkältungen sechs Wechsel vornehmen. Pech hatten die Gäste, dass sie bis zur Pause zweimal aufgrund von Verletzungen wechseln mussten. So entwickelte sich im ersten Durchgang ein zerfahrenes Spiel ohne große Chancen.

Die beste Chance aufseiten der Gäste vergab Tarik Gözüsirin, doch Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis tauchte rechtzeitig ab (57.). In der Schlussphase zog der Waldhof das Tempo merklich an. Kennedy Okpala setzte sich im Wiesbadener Strafraum durch, und Boyd war mit dem langen Bein entscheidend zur Stelle. Mannheim blieb gallig, war dem zweiten Tor mehrfach durch Boyd und Okpala nah, musste in der Nachspielzeit aber noch einmal kräftig zittern.