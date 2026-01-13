Bosch-Werk mit 600 Mitarbeitern zweimal an einem Tag geräumt

Gleich zweimal ist die Feuerwehr in Leonberg heute wegen eines technischen Defekts bei Bosch ausgerückt. (Symbolbild)

Gleich zweimal an einem Tag ist die Feuerwehr zu Bosch in Leonberg (Kreis Böblingen) ausgerückt und das Werk evakuiert worden. Betroffen waren jeweils 600 Mitarbeiter, wie Kommandant Wolfgang Zimmermann sagte. Gebrannt hat es aber nicht. Laut Zimmermann hatte die Brandmeldeanlage wohl wegen eines technischen Defekts ausgelöst - einmal am Vormittag und erneut am Nachmittag. Ursache war wohl die Installation einer Küche in der Kantine des Werks.

Durch das Auslösen der Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr automatisch alarmiert, die Mitarbeiter verließen jeweils den Bürokomplex. Die Feuerwehr rückte in beiden Fällen mit jeweils 25 Einsatzkräften an. Zuvor hatten die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« berichtet.

Einzelfälle sind das allerdings nicht. Laut Zimmermann handelt es sich bei der Hälfte der Alarme durch Brandmeldeanlagen um technische Defekte.