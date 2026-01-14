Bosch kooperiert mit Roboterhersteller Neura Robotics

Ziel der Zusammenarbeit sei es, die industrielle Skalierung von humanoider Robotik voranzutreiben und das Zukunftsfeld weiterzuentwickeln, teilte Bosch mit. (Archivbild)

Der Technologiekonzern Bosch sieht Potenzial im Robotikmarkt und hat eine Kooperation mit dem Roboterhersteller Neura Robotics vereinbart. Das teilten die beiden Unternehmen aus Baden-Württemberg mit.

Bosch habe im vergangenen Jahr ein Tochterunternehmen gegründet, um die Möglichkeiten der humanoiden Robotik stärker zu nutzen, so das Unternehmen. Dazu gehe das Unternehmen auch eine strategische Technologie- und Entwicklungspartnerschaft mit Neura Robotics ein.

Ziel der Zusammenarbeit sei es, die industrielle Skalierung von humanoider Robotik voranzutreiben und das Zukunftsfeld weiterzuentwickeln, teilte Bosch mit. Den Angaben zufolge werden für die neue Bosch-Einheit in einem ersten Schritt rund 70 Menschen arbeiten.

Daten in der Produktion sammeln

Neben Softwareentwicklung würden die Partner auch beim Sammeln von Daten zu Bewegungsmustern im Produktionsablauf kooperieren. Die Zusammenarbeit umfasse zudem die potenzielle Zulieferung von Robotik-Komponenten durch Bosch, sowie eine mögliche Endmontage und Motorenfertigung für humanoide Roboter, teilte Bosch mit.

Neura-Robotics-Chef David Reger: »Physische Trainingsdaten sind die größte Herausforderung in der Robotik.« (Archivbild)

»Physische Trainingsdaten sind die größte Herausforderung in der Robotik, niemand hat diese Daten«, sagte Neura-Robotics-Chef David Reger laut Mitteilung. Mit Bosch habe das Unternehmen nun »die Möglichkeit, reale Daten zu erfassen, sie zu strukturieren und zu nutzen«. Dafür sollen laut Neura Robotics reale Arbeits-, Bewegungs- und Umgebungsdaten in Bosch-Werken mit Sensor-Anzügen gesammelt werden.

Neura Robotics ist ein 2019 gegründetes Start-up aus dem schwäbischen Metzingen. Im November vergangenen Jahres hatte Neura Robotics bereits eine Zusammenarbeit mit dem fränkischen Auto- und Industriezulieferer Schaeffler verkündet.