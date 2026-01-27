Boris Palmer in die Landesregierung? Das sagt Özdemir dazu

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gut ein Drittel der Menschen in Baden-Württemberg wünscht sich einer Umfrage zufolge, dass Boris Palmer nach der Landtagswahl ein Amt auf Landesebene bekommt. Dass der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, der früher den Grünen angehörte, darauf tatsächlich Chancen hat, ist zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir will erst nach einem möglichen Sieg bei der Landtagswahl am 8. März über diese Frage entscheiden. Auf die Frage, ob er sich Palmer in seinem Kabinett wünschen würde, wenn die Grünen die Wahl gewinnen würden, sagte er: »Das Fell des Bären wird nicht vor der Wahl verteilt.«

Er müsse erst einmal die Wahl gewinnen und Ministerpräsident werden, sagte Özdemir am Rande eines gemeinsamen Wahlkampfauftritts mit Palmer in Tübingen. Wenn er die dies tue, sei für ihn klar, dass er mit Leuten arbeiten wolle, die Pragmatiker seien und das verkörperten, was er im Wahlkampf verspreche.

Palmer selbst äußerte sich zurückhaltend zur Frage nach einem Wechsel nach Stuttgart. »Das Gerücht, dass ich jetzt auch im Winter bei offenem Fenster schlafe, um den Ruf aus Stuttgart nicht zu überhören, ist nachweislich falsch«, sagte der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, der früher Mitglied der Grünen war.

Palmer sieht sich durch Umfrage bestätigt

Hintergrund ist eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur, wonach sich mehr als ein Drittel der Menschen im Südwesten wünscht, dass Palmer nach der Landtagswahl eine Rolle auf Landesebene spielt. 39 Prozent gaben an, Palmer solle nach der Wahl ein Amt in der Landespolitik bekommen. Dagegen sprachen sich 18 Prozent der Befragten aus, 21 Prozent hatten keine Meinung, und weitere 21 Prozent kannten Palmer nicht.

Palmer zeigte sich erfreut über die Umfrage. Sie bestätige seine Grundhaltung, dass die Menschen keine glatt geschliffenen Politiker haben wollten. »Sie können damit rechnen, dass ich weiterhin eckig und kantig bleibe, nach dieser Umfrage erst recht.«

Özdemir: Palmer gehört zu den erfolgreichsten Oberbürgermeistern

Özdemir lobte seinen ehemaligen Parteifreund in den höchsten Tönen. Palmer habe sich die guten Umfrage-Ergebnisse hart erarbeitet und verdient. Palmer gehöre zu den erfolgreichsten Oberbürgermeistern in ganz Deutschland, sei durchsetzungsstark und führe sein Rathaus hocheffektiv und unbürokratisch. Palmer sei für ihn ein »sehr, sehr wichtiger Ratgeber«.

Fans hat der 53-Jährige der Umfrage zufolge über fast alle Parteien hinweg. Unter den Anhängern der FDP wären sogar 60 Prozent für eine Rolle Palmers auf Landesebene, unter den Anhängern von Grünen, CDU und SPD ist etwa jeder Zweite dafür. Nur unter den Anhängern der Linken sind mehr Befragte gegen ein Amt für Palmer als dafür.

Nur Kretschmann und Özdemir sind bekannter im Land

Auch bei der Bekanntheit sticht Palmer viele Landespolitiker aus. Fast vier von fünf Befragten (79 Prozent) kennen ihn der Umfrage zufolge. Damit ist er nach Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (94 Prozent) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (93 Prozent) der drittbekannteste Politiker im Südwesten. Zum Vergleich: Den CDU-Spitzenkandidaten für die Wahl, Manuel Hagel, kennen der Umfrage zufolge 52 Prozent der Befragten. AfD-Kandidat Markus Frohnmaier ist 46 Prozent der Befragten ein Begriff.

Palmer war zu Beginn seiner Karriere Landtagsabgeordneter und ist seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Er war bereits als möglicher Nachfolger von Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) gehandelt worden, bevor er 2023 nach mehreren Skandalen bei den Grünen austrat.

Über Palmers Rolle gibt es seit längerem immer wieder Diskussionen. So hatte sich der 53-Jährige selbst kürzlich offen für eine Rückkehr zu den Grünen gezeigt. »Hoffnung habe ich. Und es wird auch viel damit zu tun haben, ob es Cem Özdemir gelingt, die Grünen in Baden-Württemberg mit einem Wahlerfolg auf Kretschmann-Kurs zu halten«, sagte Palmer.

Immer wieder Signale der Annäherung an die Grünen

Auch führende Köpfe der Grünen hatten immer wieder Signale der Annäherung gesendet. Spitzenkandidat Özdemir hatte schon vor längerer Zeit gesagt, er würde sich wünschen, dass es für Palmer einen Weg zurück in die Partei gebe. Ministerpräsident Kretschmann hatte gesagt: »Es wäre schön, wenn er wieder zurückkehrt.«

Mit Blick auf die Landtagswahl am 8. März hatte sich Palmer bereits öffentlich hinter Özdemir gestellt - auch gemeinsame Wahlkampf-Auftritte gibt es. Am Dienstag besichtigte Özdemir gemeinsam mit Palmer eine Solarthermie-Anlage in Tübingen, Mitte Februar ist noch eine gemeinsame Abendveranstaltung geplant.

Das Meinungsforschungsinstitut YouGov befragte für seine repräsentative Umfrage vom 14. bis 22. Januar 1.028 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Baden-Württemberg. Die Fehlertoleranz liegt zwischen 1,3 und 3,1 Prozentpunkten. Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten.