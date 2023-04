Bitte aktivieren Sie Javascript

Er höre im Verein, dass Schwarz die »volle Unterstützung« habe. Hertha BSC hatte mit dem Remis in Freiburg seine Auswärtsmisere nach acht Niederlagen in Serie beendet. Mit 22 Punkten stehen die Berliner auf dem Abstiegsrelegationsrang. Eine solche Leistung wie in Freiburg nach der Niederlage in Hoffenheim vor der Länderspielpause zeige, »dass es bei uns doch stimmt«, sagte Boateng.

Spielplan SC Freiburg

Kader des SC Freiburg

Bundesliga-Tabelle

Spielerstatistik SC Freiburg

Infos zum Spiel auf bundesliga.de

Kader Hertha BSC