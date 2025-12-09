Blutspur löst in Oberndorf am Neckar Polizeieinsatz aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Blutspur hat in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) für Aufregung gesorgt. Zeugen hatten das Blut am Montag aus einem Transporter laufen sehen - und offensichtlich Schlimmes befürchtet. Sie informierten die Polizei. Beamte verfolgten die Spur bis zu einem Parkplatz zurück, wo sie eine Blutlache fanden. Wie sich herausstellte, handelte es sich aber nicht um menschliches Blut: Andere Zeugen berichteten, dass ein Transporter zuvor auf dem Parkplatz seine geladenen Schweinehälften umverteilt habe. Dabei sei ein Eimer mit Tierblut umgefallen, dass dann auf den Parkplatz gelaufen sei. Die Feuerwehr reinigte ihn. Die Polizei ermittelte den Transporter und dessen Firma. Bei dem Transport sei »alles korrekt« gelaufen, sagte ein Polizeisprecher.