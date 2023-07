Aktuell Land

Blutige Rache für Trennung? 63-Jähriger vor Gericht

Er soll den beiden Frauen aufgelauert und sie vor der Haustür mit einem Messer angegriffen haben: Nun beginnt in Freiburg ein Mordprozess gegen einen 63-Jährigen. Das Motiv sieht die Staatsanwaltschaft in einer in die Brüche gegangenen Beziehung.