Bloß die Uhr nicht vergessen: Petersens Perspektivwechsel

Der frühere Nationalspieler und Mainz-Profi Anton Stach sollen am Samstag ein Spiel der Bezirksliga Rheinhessen als Schiedsrichter leiten. Der Rollentausch im rheinland-pfälzischen Nierstein bei der Partie des gastgebenden VfR gegen die TSV Mommenheim (15.00 Uhr) ist Teil einer Aktion des Deutschen Fußball-Bundes, mit der unter anderem für die Tätigkeit als Schiedsrichter geworben werden soll.

Unterstützt werden Petersen und Stach vom Bundesliga-Referee Deniz Aytekin sowie einer Assistentin und einem Assistenten aus dem Amateurbereich. »Ich muss jetzt erstmal eine Checkliste ausdrucken, was man alles dabei haben muss und an was man denken muss als Schiedsrichter«, sagte Petersen vor dem Perspektivwechsel.

