Blitzeinschlag bei Biertisch: Drei Menschen in Lebensgefahr

Beim Einschlag eines Blitzes in einen Baum an einem Ausflugslokal im Landkreis Esslingen sind drei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Sie saßen bisherigen Erkenntnissen zufolge am Samstagnachmittag an einer Biertischgarnitur unter dem Baum, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann, eine 43-jährige Frau und einen 11-jährigen Jungen. Sie wurden von Ersthelfern und später von Rettungskräften medizinisch versorgt und dann in Kliniken gebracht.