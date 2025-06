Blitz schlägt in Ulmer Münster ein - Experten prüfen Schäden

In den Turm des Ulmer Münsters hat ein Blitz eingeschlagen - Experten untersuchen die Schäden. (Archivbild)

Nach einem Blitzeinschlag in den Turm des Ulmer Münsters am Wochenende untersuchen Fachfirmen die Schäden. Dies teilte das Ulmer Münster Bauamt und Bauhütte mit. Das Münster sei allerdings wie üblich für Besucher und Gläubige geöffnet.

Am Samstagabend hatte ein Blitz in den Turm eingeschlagen und dort vor allem die Elektrik beschädigt, wie zuvor unter anderem die »Südwestpresse« berichtet hatte. Demnach wurden aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen viele Systeme automatisch heruntergefahren, um weitere Schäden zu vermeiden und Gefahren auszuschließen. Weitere Angaben machte das Ulmer Münster Bauamt und Bauhütte am Montag zunächst nicht.

Bald wird Münster Titel als höchsten Kirchturm der Welt verlieren

Das Ulmer Münster hat mit 161,53 Metern den höchsten Kirchturm der Welt. Die Grundsteinlegung war 1377. Der Baustil: Spätgotik mit ihren spitzen Formen. Ein Fliegerangriff am 17. Dezember 1944 zerstörte viele Gebäude in Ulm, das Münster wurde aber kaum beschädigt.

Nach mehr als 130 Jahren ist das Ulmer Münster allerdings bald seinen Titel als höchster Kirchturm der Welt los. Die Sagrada Família im spanischen Barcelona soll durch ein begehbares Glaskreuz gut zehn Meter höher werden als der rund 162 Meter hohe Turm in Ulm.