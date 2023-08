Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand eines Bauernhauses in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) ist ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Das Feuer am Donnerstag sei vermutlich nach einem Blitzeinschlag entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Dach der Scheune sei eingestürzt. Verletzt wurde niemand.