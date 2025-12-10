Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Blindgänger in Schulnähe in Karlsruhe gefunden

In der Nähe einer Schule wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Am Nachmittag soll sie entschärft werden. Was das für Anwohner bedeutet.

Kampfmittelräumdienst
Der Kampfmittelräumdienst muss in Karlsruhe anrücken. (Symbolbild) Foto: Frank Molter/DPA
Der Kampfmittelräumdienst muss in Karlsruhe anrücken. (Symbolbild)
Foto: Frank Molter/DPA

In der Nähe einer Grundschule in Karlsruhe ist ein Blindgänger gefunden worden. Die 50-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollte am Nachmittag entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. 

Die Tram der Linie 1 musste wegen der Entschärfung umgeleitet werden. Die Evakuierung des Bereichs um den Fundort wurde nach Angaben der Stadt erfolgreich evakuiert. Die Polizei ging von Haus zu Haus und informierte die Anwohner. Für betroffene Menschen wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Mit der Entschärfung sollte gegen 16.00 Uhr begonnen werden.

© dpa-infocom, dpa:251210-930-405708/2