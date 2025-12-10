Blindgänger in Schulnähe in Karlsruhe gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Nähe einer Grundschule in Karlsruhe ist ein Blindgänger gefunden worden. Die 50-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg sollte am Nachmittag entschärft werden, wie die Stadt mitteilte.

Die Tram der Linie 1 musste wegen der Entschärfung umgeleitet werden. Die Evakuierung des Bereichs um den Fundort wurde nach Angaben der Stadt erfolgreich evakuiert. Die Polizei ging von Haus zu Haus und informierte die Anwohner. Für betroffene Menschen wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Mit der Entschärfung sollte gegen 16.00 Uhr begonnen werden.