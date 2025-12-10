Blindgänger in Schulnähe in Karlsruhe entschärft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat in der Nähe einer Karlsruher Grundschule einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Anwohner kehrten in ihre Häuser zurück, teilte die Stadt mit. Um den Fundort war ein Sperrgebiet eingerichtet und geräumt worden.

Betroffen waren neben der Grundschule auch die Duale Hochschule sowie 15 Mehrfamilienhäuser. Insgesamt mussten rund 150 Menschen die Sperrzone verlassen. Auch Straßen waren teils gesperrt, eine Tramlinie wurde umgeleitet. Nach gut einer Stunde Arbeit gab der Entschärfungstrupp am späten Nachmittag Entwarnung. Bei dem Blindgänger handelte es sich um eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe.